Published by lebarmy16 on سبت, 08/07/2021 - 20:09

توفي السيد سمير عيد البستاني والد المقدم الركن وائل عيد البستاني من الشرطة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة التلة-دير القمر ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في محلة دير القمر أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:
-المقدم الركن وائل عيد البستاني: 024044 / 03 .
-إبنه سعيد: 0019177970366 .

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Date: 
السبت, أغسطس 7, 2021