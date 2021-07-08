توفي السيد سمير عيد البستاني والد المقدم الركن وائل عيد البستاني من الشرطة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة التلة-دير القمر ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في محلة دير القمر أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:

-المقدم الركن وائل عيد البستاني: 024044 / 03 .

-إبنه سعيد: 0019177970366 .