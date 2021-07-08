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Published by lebarmy16 on سبت, 08/07/2021 - 20:09
توفي السيد سمير عيد البستاني والد المقدم الركن وائل عيد البستاني من الشرطة العسكرية.
توفي السيد سمير عيد البستاني والد المقدم الركن وائل عيد البستاني من الشرطة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة التلة-دير القمر ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في محلة دير القمر أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:
-المقدم الركن وائل عيد البستاني: 024044 / 03 .
-إبنه سعيد: 0019177970366 .
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Date:
السبت, أغسطس 7, 2021