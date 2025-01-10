توفي السيد رياض مرعي والد المقدم الركن وسيم مرعي من أركان الجيش للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١١ الساعة ۱۲:۰۰ في رابطة آل مرعي الخيرية - بتاتر.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۱۲ و۲۰۲٥/۱/۱۳ في الرابطة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري - صيدا - المدخل الغربي، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن وسيم مرعي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٨٦٨٠١.