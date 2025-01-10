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Published by lebarmy2 on جمعة, 01/10/2025 - 17:56
توفي السيد رياض مرعي والد المقدم الركن وسيم مرعي من أركان الجيش للتخطيط.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١١ الساعة ۱۲:۰۰ في رابطة آل مرعي الخيرية - بتاتر.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۱۲ و۲۰۲٥/۱/۱۳ في الرابطة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري - صيدا - المدخل الغربي، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن وسيم مرعي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٨٦٨٠١.
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Date:
الجمعة, يناير 10, 2025