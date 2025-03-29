توفي السيد أنطونيوس زينا رحمه والد المقدم الطبيب المتقاعد إيلي زينا رحمه (۸۹۰۰۱۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/٣/٣١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰ في صالون كاتدرائية قلب يسوع - بدارو، أو عبر الاتصال بالمقدم الطبيب المتقاعد إيلي زينا رحمه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٦٩٦٣٦.