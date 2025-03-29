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Published by lebarmy4 on سبت, 03/29/2025 - 14:54
توفي السيد أنطونيوس زينا رحمه والد المقدم الطبيب المتقاعد إيلي زينا رحمه (۸۹۰۰۱۸) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ الساعة ١٥:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/٣/٣١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰ في صالون كاتدرائية قلب يسوع - بدارو، أو عبر الاتصال بالمقدم الطبيب المتقاعد إيلي زينا رحمه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٦٩٦٣٦.
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Date:
السبت, مارس 29, 2025