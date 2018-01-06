Published by lebarmy10 on جمعة, 06/01/2018 - 19:32

توفي الشيخ رشيد الخوري والد المقدم الطبيب عماد الخوري من طبابة منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الشير الرعائية – اهمج – جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 3 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 4 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة الحكمة – الاشرفية.

Ar
Date: 
الجمعة, يونيو 1, 2018