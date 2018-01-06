توفي الشيخ رشيد الخوري والد المقدم الطبيب عماد الخوري من طبابة منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الشير الرعائية – اهمج – جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 3 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 4 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة الحكمة – الاشرفية.