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Published by lebarmy10 on جمعة, 06/01/2018 - 19:32
توفي الشيخ رشيد الخوري والد المقدم الطبيب عماد الخوري من طبابة منطقة جبل لبنان.
توفي الشيخ رشيد الخوري والد المقدم الطبيب عماد الخوري من طبابة منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الشير الرعائية – اهمج – جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 3 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 4 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة الحكمة – الاشرفية.
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Date:
الجمعة, يونيو 1, 2018