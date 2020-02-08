- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on أحد, 08/02/2020 - 16:14
توفي السيد حليم الأحمدية والد المقدم الطبيب نادر الأحمدية من الطبابة العسكرية.
توفي السيد حليم الأحمدية والد المقدم الطبيب نادر الأحمدية من الطبابة العسكرية.
أقيم المأتم بتاريخ 2 / 8 / 2020 في مسقط رأسه – شارون.
تقبل التعازي بتاريخي 2 ، 3 و 4 / 8 / 2020 في منزل العائلة – شارون من الساعة 15،00 ولغاية الساعة 19،00 أو على أرقام الهاتف التالية:
حمد الأحمدية: 818075 / 03
المقدم الطبيب نادر الأحمدية: 710720 / 70
المهندس خلدون الأحمدية: 444863 / 71
Ar
Date:
الأحد, أغسطس 2, 2020