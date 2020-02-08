توفي السيد حليم الأحمدية والد المقدم الطبيب نادر الأحمدية من الطبابة العسكرية.

أقيم المأتم بتاريخ 2 / 8 / 2020 في مسقط رأسه – شارون.

تقبل التعازي بتاريخي 2 ، 3 و 4 / 8 / 2020 في منزل العائلة – شارون من الساعة 15،00 ولغاية الساعة 19،00 أو على أرقام الهاتف التالية:

حمد الأحمدية: 818075 / 03

المقدم الطبيب نادر الأحمدية: 710720 / 70

المهندس خلدون الأحمدية: 444863 / 71