Published by lebarmy3 on سبت, 03/14/2026 - 21:12
توفي السيد عبد الله الأسطا والد المقدم الطبيب يوسف الأسطا من الطبابة العسكرية.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٥ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان المارونية - وادي شحرور - بعبدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح - بعبدا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨٩٨٥٢٢.
