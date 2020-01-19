توفي الحاج عمر النصبه والد المقدم المتقاعد خضر النصبه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 /2020 بعد صلاة الظهر في بلدة مشمش – عكار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل المقدم المتقاعد خضر النصبه الكائن في بلدة برج العرب – قرب فصيلة الدرك

(رقم هاتف المقدم المتقاعد: 144148/ 70 – 825570/ 06).