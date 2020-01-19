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Published by lebarmy2 on أحد, 01/19/2020 - 22:47
توفي الحاج عمر النصبه والد المقدم المتقاعد خضر النصبه من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج عمر النصبه والد المقدم المتقاعد خضر النصبه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 /2020 بعد صلاة الظهر في بلدة مشمش – عكار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل المقدم المتقاعد خضر النصبه الكائن في بلدة برج العرب – قرب فصيلة الدرك
(رقم هاتف المقدم المتقاعد: 144148/ 70 – 825570/ 06).
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Date:
الأحد, يناير 19, 2020