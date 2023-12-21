توفي السيد فارس شعيا المندلق والد المقدم المتقاعد شربل المندلق ( 20040003) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس – المجيدل – جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 16.00 في صالون كنيسة قلب يسوع – سامي الصلح – بدارو، أو عبر الإتصال بالمقدم المتقاعد شربل المندلق على رقم الهاتف: 172762 / 79.