توفي والد المقدم المتقاعد نافذ الأحمر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 9 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة مورا – بقرزلا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.30 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة بصاليم – المتن .(هاتف المقدم المتقاعد نافذ الأحمر 03/427989)