توفي السيد شكري صايغ والد المقدم المهندس الكسندر صايغ من أمانة الأركان.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار جرجس الرعائية صربا – جونيه .

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده بتاريخ 11 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 10 و 12 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس الرعائية صربا – جونيه.