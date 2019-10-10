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Published by Anonymous on خميس, 10/10/2019 - 18:08
توفي السيد شكري صايغ والد المقدم المهندس الكسندر صايغ من أمانة الأركان.
توفي السيد شكري صايغ والد المقدم المهندس الكسندر صايغ من أمانة الأركان.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار جرجس الرعائية صربا – جونيه .
تقبل التعازي قبل الدفن و بعده بتاريخ 11 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 10 و 12 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس الرعائية صربا – جونيه.
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Date:
الخميس, أكتوبر 10, 2019