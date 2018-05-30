توفي السيد نبيه نصر والد المقدم باسم نصر من لواء الدعم - فوج الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 5 / 2018 الساعة 11:00 في بلدة كفرفاقود - بيت الضيعة ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 20:00 وبتاريخ 3 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 20:00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه بيت الريفي.