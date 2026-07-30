توفي السيد ميشال الخوري والد المقدم روجيه الخوري من الغرفة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣١ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - الفاكهة - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/۸/۱ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/۸/۳ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - جديدة - المتن، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٠/٩٣٠٧٠٦