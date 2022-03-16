توفي السيد إبراهيم علي ضاوي والد المقدم الإداري يوسف ضاوي من الطبابة العسكرية.

يقام الماتم بتاريخ 16 / 3/ 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة الخيام.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 17 و 18 / 3/ 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة أكرم حمود الكائنة في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 777029 /71.