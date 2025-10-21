- En
ثلاثاء, 10/21/2025
توفي السيد ملحم القزي والد المقدم طوني القزي من مقر عام الجيش.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية الشل - الطريق البحرية - الكرنتينا.
تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعده لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية - الرميلة ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية الشل - الطريق البحرية - الكرنتينا، أو عبر الإتصال بالمقدم طوني القزي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٦٦١٦٣.
الثلاثاء, أكتوبر 21, 2025