توفي السيد ملحم القزي والد المقدم طوني القزي من مقر عام الجيش.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية الشل - الطريق البحرية - الكرنتينا.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعده لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية - الرميلة ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية الشل - الطريق البحرية - الكرنتينا، أو عبر الإتصال بالمقدم طوني القزي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٦٦١٦٣.