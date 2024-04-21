توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ المؤهل الأول المتقاعد عبد الله عباس رقم ٩٧١٨ والد المقدم طوني عباس من مديرية الأفراد، وشقيق الرائد المتقاعد عيد عباس (٨٣٠٣٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة السيدة – الحدث، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – كوكبا حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم طوني عباس على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٢٣٤٥٧.