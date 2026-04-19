توفي السيد رفيق طالب والد المقدم محمد طالب من المديرية العامة للإدارة.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ الساعة ١٥.٠٠ في جبانة النبي أيلا - البقاع.

تُقبل التعازي بعد الدفن في حسينية البلدة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ في منزل الفقيد الكائن في بلدة الكرك - زحلة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - بيروت.