توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ العميد الركن المتقاعد ‌أمين حطيط (٧١٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني والد المقدم ناجي حطيط من لواء الحرس الجمهوري.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ الساعة ١٧:٠٠ من أمام منزله الكائن في بلدة الدوير – الطريق العام قرب تعاونية التوفير إلى جبانة البلدة حيث يقام المأتم الساعة ١٧:٣٠ في جبانة بلدة الدوير – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٠٢٤/٧/٣١ و٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٣٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مجمع بر الوالدين – الدوير، أو عبر الاتصال بالمقدم ناجي حطيط على رقم الهاتف الخلوي ٠٣/٠٢٦٢٠٠.