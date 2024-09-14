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Published by lebarmy2 on سبت, 09/14/2024 - 19:36
توفي السيد جوزيف فرحات والد المقدم وسيم فرحات من منطقة الجنوب - فرع المخابرات.
توفي السيد جوزيف فرحات والد المقدم وسيم فرحات من منطقة الجنوب - فرع المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة دار العناية - الصالحية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - لبعا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٥٥٩٩٨.
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Date:
السبت, سبتمبر 14, 2024