توفي السيد جوزيف فرحات والد المقدم وسيم فرحات من منطقة الجنوب - فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة دار العناية - الصالحية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - لبعا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٥٥٩٩٨.