توفي السيد منير الحسين والد الملازم أول الطيار يحي الحسين من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.

يقام المأم بتاريخ 11 / 3 /2022 الساعة 13.30 في بلدة الحيصة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 12 و 13 / 3 /2022 في صالة البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 173040 /76.