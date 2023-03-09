توفي السيد ايلي مزهر والد الملازم أول انطوان مزهر من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 5 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:76/707732.