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Published by lebarmy16 on أحد, 07/10/2022 - 12:59
توفي السيد يوسف نخله والد الملازم أول جوزف نخله من لواء المشاة التاسع.
توفي السيد يوسف نخله والد الملازم أول جوزف نخله من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون البقاع الغربي – تل ذنوب.
تقبل التعازي بتاريخ 11 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار ضومط – برج حمود، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 320888 / 76.
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Date:
الأحد, يوليو 10, 2022