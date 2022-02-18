توفي السيد شريف نوفل والد الملازم أول رأفت نوفل من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 2 / 2022 الساعة 16.00 في بلدة الكفير-حاصبيا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 2 / 2022 ولمدة /3/ أيام في القاعة العمة للبلدة المذكورة أعلاه إعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00, أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 953710 / 70.