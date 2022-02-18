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Published by lebarmy16 on جمعة, 02/18/2022 - 08:25
توفي السيد شريف نوفل والد الملازم أول رأفت نوفل من لواء المشاة الثامن.
توفي السيد شريف نوفل والد الملازم أول رأفت نوفل من لواء المشاة الثامن.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 2 / 2022 الساعة 16.00 في بلدة الكفير-حاصبيا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 2 / 2022 ولمدة /3/ أيام في القاعة العمة للبلدة المذكورة أعلاه إعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00, أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 953710 / 70.
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Date:
الخميس, فبراير 17, 2022