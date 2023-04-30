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Published by amhammoud on أحد, 04/30/2023 - 23:08
توفي الشيخ أبو نادر عزات محمود كيوان والد الملازم أول رجا كيوان من أمانة الاركان.
توفي الشيخ أبو نادر عزات محمود كيوان والد الملازم أول رجا كيوان من أمانة الاركان.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2023 الساعة 11.00 في بيت الضيعة - السريرة - قضاء جزين.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 2 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في بيت الضيعة - السريرة - قضاء جزين، وبتاريخ 4 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في موقف بلدة بقعاتا - الشوف، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/155975.
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Date:
الأحد, أبريل 30, 2023