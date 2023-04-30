Published by amhammoud on أحد, 04/30/2023 - 23:08

توفي الشيخ أبو نادر عزات محمود كيوان والد الملازم أول رجا كيوان من أمانة الاركان.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2023 الساعة 11.00 في بيت الضيعة - السريرة - قضاء جزين.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 2 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00  في بيت الضيعة - السريرة - قضاء جزين، وبتاريخ 4 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00  في موقف بلدة بقعاتا - الشوف، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/155975.

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Date: 
الأحد, أبريل 30, 2023