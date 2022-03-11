توفي السيد سليمان ابراهيم والد الملازم أول سامي ابراهيم من فوج المدفعية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 11 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة لورد – حارة البرقاشية – برسا – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5و6 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة16.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:763779 /76.