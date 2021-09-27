توفي السيد محمد جانم والد الملازم أول سليم جانم من مقر عام الجيش – دورة دراسة في الخارج.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 9 / 2021 الساعة 10,00 في جبانة بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 21,00، وبتاريخي 29 و 30 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 21,00 في قاعة دار طيبة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/460617.