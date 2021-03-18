توفي السيد حسن طربيه والد الملازم أول همام طربيه من أركان الجيش للتجهيز-مديرية الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 3 / 2021 الساعة 11.00 في بلدة دير بابا-الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 19 و 20 / 3 / 2021 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 21 / 3 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف خلوي: 130563 / 03.