توفي السيد زياد الصالح والد الملازم الأول إبراهيم الصالح من لواء المشاة السادس.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ الساعة ۱۲.۰۰ في بلدة مجدلا - عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد خالد ابن الوليد - مجدلا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۱/۲۷۲۰۸۲