Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 04/28/2026 - 21:57
توفي الرقيب الأول المتقاعد ابراهيم هيدموس والد الملازم الأول سينتيا هيدموس من لواء الدعم - فوج الهندسة.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - العبادية - بعبدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس بتاريخ ۲۰٢٦/٤/٣٠ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٥/١ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس - بسابا - بعبدا.
Date:
الثلاثاء, أبريل 28, 2026