Published by lebarmy2 on أحد, 08/10/2025 - 13:08
توفي الحاج وليد علي الحاج والد الملازم الأول علي الحاج من نادي الضباط - بيت الدين.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۰ عقب صلاة الظهر في مسجد محي الدين بدر – بلدة شحيم - جبل سويد ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۱ و ۲۰۲٥/۸/۱۲ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ ولغاية الساعة ۱٩:٠٠ في بلدة شحيم جبل سويد - مركز أبي حنيفة - قاعة المرحوم الحاج وليد الحجار، أو عبر الاتصال بالملازم الأول علي الحاج على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٠٨٣٦٧٧.
Date:
الأحد, أغسطس 10, 2025