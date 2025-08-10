توفي الحاج وليد علي الحاج والد الملازم الأول علي الحاج من نادي الضباط - بيت الدين.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۰ عقب صلاة الظهر في مسجد محي الدين بدر – بلدة شحيم - جبل سويد ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۱ و ۲۰۲٥/۸/۱۲ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ ولغاية الساعة ۱٩:٠٠ في بلدة شحيم جبل سويد - مركز أبي حنيفة - قاعة المرحوم الحاج وليد الحجار، أو عبر الاتصال بالملازم الأول علي الحاج على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٠٨٣٦٧٧.