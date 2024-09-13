توفي السيد علي أيوب والد الملازم الأول محمد أيوب من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة الفاكهاني – رياق، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٨٥٩١٧٣.