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Published by lebarmy12 on جمعة, 09/13/2024 - 09:36
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة الفاكهاني – رياق، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
توفي السيد علي أيوب والد الملازم الأول محمد أيوب من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة الفاكهاني – رياق، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٨٥٩١٧٣.
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Date:
الجمعة, سبتمبر 13, 2024