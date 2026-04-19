توفي السيد محمود علي ونوس والد الملازم الأول نوره ونوس من منطقة الشمال.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ عقب صلاة المغرب وووري الثرى في مقبرة شهداء جبل محسن - طرابلس.

تُقبل التعازي للرجال يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٢٠ و٢٠٢٦/٤/٢١ ابتداءً من الساعة الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى - جبل محسن، وللنساء طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (بناية الدلا - الطابق الثامن بالقرب من القاعة المذكورة).