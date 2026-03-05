توفي السيد شكيب مسعد والد الملازم الإداري ريتا مسعد من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ الساعة ۱۲.۳۰ في كنيسة مار إلياس القديمة - أنطلياس، ثمّ يوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة الفنار - المتن.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة مار إلياس الكبرى - أنطلياس، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٨١/٠٣٠٤٣٧