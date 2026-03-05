- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on خميس, 03/05/2026 - 21:14
توفي السيد شكيب مسعد والد الملازم الإداري ريتا مسعد من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد شكيب مسعد والد الملازم الإداري ريتا مسعد من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ الساعة ۱۲.۳۰ في كنيسة مار إلياس القديمة - أنطلياس، ثمّ يوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة الفنار - المتن.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة مار إلياس الكبرى - أنطلياس، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٨١/٠٣٠٤٣٧
Ar
Date:
الخميس, مارس 5, 2026