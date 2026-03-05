Published by lebarmy5 on خميس, 03/05/2026 - 21:14

توفي السيد شكيب مسعد والد الملازم الإداري ريتا مسعد من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٦ الساعة ۱۲.۳۰ في كنيسة مار إلياس القديمة - أنطلياس، ثمّ يوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة الفنار - المتن.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة مار إلياس الكبرى - أنطلياس، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٨١/٠٣٠٤٣٧

Ar
Date: 
الخميس, مارس 5, 2026