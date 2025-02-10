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Published by lebarmy15 on اثنين, 02/10/2025 - 20:43
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۰ المؤهل الأول المتقاعد راغب دلول والد الملازم الإداري ملاك دلول من اللواء اللوجستي.
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۰ المؤهل الأول المتقاعد راغب دلول والد الملازم الإداري ملاك دلول من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۱ الساعة ۱۱:۰۰ في حسينية بلدة حي الفيكاني - البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الإداري ملاك دلول على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٧٤٠٣٠٥.
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Date:
الاثنين, فبراير 10, 2025