توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۰ المؤهل الأول المتقاعد راغب دلول والد الملازم الإداري ملاك دلول من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۱ الساعة ۱۱:۰۰ في حسينية بلدة حي الفيكاني - البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الإداري ملاك دلول على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٧٤٠٣٠٥.