توفي بتاريخ 2 / 3 / 2020 المعاون اول المتقاعد حسيب فهد والد الملازم اول ادي فهد من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 3/ 2020 الساعة 15.30 في كنيسة الشهيدة مورا القبيات-مرتمورة.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 3 /2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 4 / 3 /2020 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 5 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 6 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الصعود- ضبيه.