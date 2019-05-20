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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 05/21/2019 - 11:25
توفي السيد ميشال جرجي متى والد الملازم اول الإداري جورج متى من مديرية المخابرات.
توفي السيد ميشال جرجي متى والد الملازم اول الإداري جورج متى من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 5 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة – طريق الجمهور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 19.00 وبتاريخي 20و22 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الاثنين, مايو 20, 2019