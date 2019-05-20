توفي السيد ميشال جرجي متى والد الملازم اول الإداري جورج متى من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 5 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة – طريق الجمهور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 19.00 وبتاريخي 20و22 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.