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Published by lebarmy3 on اثنين, 06/26/2023 - 18:37
توفي السيد مشهور العبدالله والد الملازم اول الاداري وليد العبدالله من فوج الحدود البرية الأول.
توفي السيد مشهور العبدالله والد الملازم اول الاداري وليد العبدالله من فوج الحدود البرية الأول.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد بلدة مشتى حمود ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 6 / 2023 في قاعة مسجد البلدة المذكورة اعلاه، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وللرجال بتاريخ 24 /6 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.30 ولغاية الساعة 20.00 في جبل البداوي قاعة الحاجة فاطمة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/924092.
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Date:
الأربعاء, يونيو 21, 2023