توفي السيد مشهور العبدالله والد الملازم اول الاداري وليد العبدالله من فوج الحدود البرية الأول.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد بلدة مشتى حمود ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 6 / 2023 في قاعة مسجد البلدة المذكورة اعلاه، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وللرجال بتاريخ 24 /6 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.30 ولغاية الساعة 20.00 في جبل البداوي قاعة الحاجة فاطمة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/924092.