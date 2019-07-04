توفي السيد موريس أنطوان كرم والد الملازم اول الطيار انطوني كرم من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 4 /2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار نوهرا – التحويطة – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 4 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 10 / 4 /2019 في منزل الفقيد الكائن في كفرشيما – شارع بجادع – مشروع أنيس وهبه – بلوك C قرب مدرسة الأنطونية.