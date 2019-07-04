- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أحد, 04/07/2019 - 16:29
توفي السيد موريس أنطوان كرم والد الملازم اول الطيار انطوني كرم من القوات الجوية.
توفي السيد موريس أنطوان كرم والد الملازم اول الطيار انطوني كرم من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 4 /2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار نوهرا – التحويطة – فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 4 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 10 / 4 /2019 في منزل الفقيد الكائن في كفرشيما – شارع بجادع – مشروع أنيس وهبه – بلوك C قرب مدرسة الأنطونية.
Ar
Date:
الأحد, أبريل 7, 2019