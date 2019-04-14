توفي السيد فؤاد أبو خليل والد الملازم اول ايهم ابو خليل من معهد التعليم.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 4 /2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحي – تعلبايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 13 و 14 /4 /2019 في منزل الفقيد الكائن في تعلبايا – حي الزعرورة – الطابق الأول وبعد الدفن وبتاريخي 15 و 16 / 4 /2019 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00.