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Published by lebarmy2 on أحد, 04/14/2019 - 12:01
توفي السيد فؤاد أبو خليل والد الملازم اول ايهم ابو خليل من معهد التعليم.
توفي السيد فؤاد أبو خليل والد الملازم اول ايهم ابو خليل من معهد التعليم.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 4 /2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحي – تعلبايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 13 و 14 /4 /2019 في منزل الفقيد الكائن في تعلبايا – حي الزعرورة – الطابق الأول وبعد الدفن وبتاريخي 15 و 16 / 4 /2019 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00.
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Date:
السبت, أبريل 13, 2019