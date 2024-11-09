توفي السيد فرنسيس الحاج والد الملازم تراز الحاج من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دير مار يوسف - بسكنتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ في منزله الكائن في بسكنتا ويليه قداس المرافقة الساعة ١٧:٠٠ في كنيسة مار يوسف، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٣٥٧٨٤.