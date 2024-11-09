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Published by lebarmy4 on سبت, 11/09/2024 - 22:38
توفي السيد فرنسيس الحاج والد الملازم تراز الحاج من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دير مار يوسف - بسكنتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ في منزله الكائن في بسكنتا ويليه قداس المرافقة الساعة ١٧:٠٠ في كنيسة مار يوسف، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٣٥٧٨٤.
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Date:
السبت, نوفمبر 9, 2024