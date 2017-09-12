توفي السيد سليمان عطالله والد الملازم طبيب الأسنان نغم عطالله من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 2017/12/9 الساعة 12.00 في دارة آل عطالله - عين داره.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 2017/12/10 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في دارة آل عطالله عين داره وبتواريخ 12،11 و2017/12/13 في منزل والده سعيد عطالله الكائن في محلة عين داره.