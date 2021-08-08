توفي السيد أنطانيوس مارون نجيم والد الملازم مارون نجيم من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 8 / 2021 الساعة 17.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – رشعين – قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 8 / 2021 إبتداً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار مارون – بيادر رشعين وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة رشعين – حي الطواحين أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:138916 /03.