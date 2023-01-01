توفي السيد حنا طنوس القزح والد الملازم مايا القزح من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار يوسف – دير الأحمر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الحبل بلادنس – البوار، أو عبر الإتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: 296867 /71.