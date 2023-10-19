توفي السيد جورج برباري والد الملازم نيكول برباري من اركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 10 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس – الحدث – حارة الروم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 20 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.