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Published by lebarmy4 on سبت, 10/05/2024 - 09:53
توفي السيد جهاد الملحم والد النقيب أحمد الملحم من الفوج المجوقل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ الساعة ١١:٠٠ في طرابلس – جبل محسن ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في جبل محسن طلعة الشريف، بناية وهيب رضوان، وبتاريخي ٦ و٢٠٢٤/١٠/٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية ١٩:٠٠ في القاعة الاجتماعية في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب أحمد الملحم على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٧٣٧٤٨.
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Date:
الجمعة, أكتوبر 4, 2024