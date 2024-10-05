توفي السيد جهاد الملحم والد النقيب أحمد الملحم من الفوج المجوقل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ الساعة ١١:٠٠ في طرابلس – جبل محسن ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في جبل محسن طلعة الشريف، بناية وهيب رضوان، وبتاريخي ٦ و٢٠٢٤/١٠/٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية ١٩:٠٠ في القاعة الاجتماعية في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب أحمد الملحم على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٧٣٧٤٨.