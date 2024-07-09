Published by lebarmy16 on سبت, 09/07/2024 - 16:21

توفي السيد طارق جرجس شدراوي والد النقيب إيلي شدراوي من فوج الحدود البرية الأول.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة رقاد السيدة – شربيلا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب إيلي شدراوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٥٨٥٥٩.

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Date: 
السبت, سبتمبر 7, 2024