توفي السيد طارق جرجس شدراوي والد النقيب إيلي شدراوي من فوج الحدود البرية الأول.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة رقاد السيدة – شربيلا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب إيلي شدراوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٥٨٥٥٩.