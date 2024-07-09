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Published by lebarmy16 on سبت, 09/07/2024 - 16:21
توفي السيد طارق جرجس شدراوي والد النقيب إيلي شدراوي من فوج الحدود البرية الأول.
توفي السيد طارق جرجس شدراوي والد النقيب إيلي شدراوي من فوج الحدود البرية الأول.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة رقاد السيدة – شربيلا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب إيلي شدراوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٥٨٥٥٩.
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Date:
السبت, سبتمبر 7, 2024