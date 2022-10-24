توفي السيد شبل طانيوس لبوس والد النقيب الإداري بول لبوس من مكتب القائد ووالد زوجة النقيب وسام القصيفي من منطقة جبل لبنان – طبابة المنطقة.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 / 2022 الساعة 3.00 بعد الظهر في كنيسة مار الياس الحي – سرعين التحتا.

تقبل التعازي يوم الثلاثاء في 25 / 10 / 2022 في صالون الكنيسة من الساعة 10.00حتى الساعة 18.00 ويوم الأربعاء في 26 / 10 / 2022 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير الجديدة من الساعة 11.00 لغاية الساعة 18.00.

- النقيب الإداري بول لبوس: 593596 / 81.