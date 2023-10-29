توفي الحاج أحمد سويد والد النقيب الإداري محمود سويد من مكتب القائد، ووالد زوج النقيب المهندس ليال عبدالله من المديرية العامة للإدارة.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2023 عقب صلاة الظهر (الساعة 12,00) في جبانة بلدة مجدل عنجر – البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 31 / 10 / 2023 في منزل صهره (السيد وجيه غانم) الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 1 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة جامع الخاشقجي، أو عبر الإتصال بالنقيب الإداري محمود سويد على رقم الهاتف: 70/333309.