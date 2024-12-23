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Published by lebarmy10 on اثنين, 12/23/2024 - 13:56
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٢٤ و٢٠٢٤/١٢/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في بيت الضيعة - حي جب فرح وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ في عاليه مدخل حي الوطى، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ في بيروت - الأشرفية - ساحة ساسين ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في منزل شقيق زوجته الدكتور كليب سعد كليب أو عبر الاتصال بالأرقام التالية:
توفي السيد سليمان كليب والد النقيب الإداري نبيل كليب من أمانة الأركان ووالد زوجة الملازم الأول الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ الساعة ١٤:٠٠ في بلدته العقبة - بيت الضيعة - حي جب فرح.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٢٤ و٢٠٢٤/١٢/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في بيت الضيعة - حي جب فرح وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ في عاليه مدخل حي الوطى، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ في بيروت - الأشرفية - ساحة ساسين ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في منزل شقيق زوجته الدكتور كليب سعد كليب أو عبر الاتصال بالأرقام التالية:
- النقيب الإداري نبيل كليب: ۷۰/۸۹۳۷۰٥
- ابنه (نزار): ٧٠/٦٧٥٠١٢
- الملازم الأول الإداري وجدي شديد: ٧٠/٦٥٦٦٧٨
- ابنته (رهام): ٧٠/٦٥٦٦٥٨
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Date:
الاثنين, ديسمبر 23, 2024