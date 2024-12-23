توفي السيد سليمان كليب والد النقيب الإداري نبيل كليب من أمانة الأركان ووالد زوجة الملازم الأول الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ الساعة ١٤:٠٠ في بلدته العقبة - بيت الضيعة - حي جب فرح.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٢٤ و٢٠٢٤/١٢/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في بيت الضيعة - حي جب فرح وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ في عاليه مدخل حي الوطى، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ في بيروت - الأشرفية - ساحة ساسين ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في منزل شقيق زوجته الدكتور كليب سعد كليب أو عبر الاتصال بالأرقام التالية:

- النقيب الإداري نبيل كليب: ۷۰/۸۹۳۷۰٥

- ابنه (نزار): ٧٠/٦٧٥٠١٢

- الملازم الأول الإداري وجدي شديد: ٧٠/٦٥٦٦٧٨

- ابنته (رهام): ٧٠/٦٥٦٦٥٨