توفي بتاريخ 14 / 11 / 2019 المعاون المتقاعد انطونيوس ابوهلون والد النقيب الشهيد جورج ابوهلون من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 11 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار جرجس - تلة وشطاحة - عكار.

تقبل التعازي بتاريخ 14 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار يوسف - الروضة - بيروت.

