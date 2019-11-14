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Published by lebarmy3 on خميس, 11/14/2019 - 22:12
تقبل التعازي بتاريخ 14 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار يوسف - الروضة - بيروت.
توفي بتاريخ 14 / 11 / 2019 المعاون المتقاعد انطونيوس ابوهلون والد النقيب الشهيد جورج ابوهلون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 11 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار جرجس - تلة وشطاحة - عكار.
تقبل التعازي بتاريخ 14 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار يوسف - الروضة - بيروت.
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Date:
الخميس, نوفمبر 14, 2019