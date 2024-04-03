توفي الشيخ وليد ركان طربيه والد النقيب الشهيد جورج طربيه (20110180) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 29 / 2 / 2024 الساعة 14,30 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل .

تقبل التعازي بتاريخ 29 / 2 / 2024 قبل الدفن ولغاية موعد إقامة المأتم ، وبتاريخ 1 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه .