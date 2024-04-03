Published by lebarmy15 on اثنين, 03/04/2024 - 15:16

توفي الشيخ وليد ركان طربيه والد النقيب الشهيد جورج طربيه (20110180) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 29 / 2 / 2024 الساعة 14,30 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل .
تقبل التعازي بتاريخ 29 / 2 / 2024 قبل الدفن ولغاية موعد إقامة المأتم ، وبتاريخ 1 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه .

 

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Date: 
الخميس, فبراير 29, 2024