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Published by lebarmy15 on اثنين, 03/04/2024 - 15:16
توفي الشيخ وليد ركان طربيه والد النقيب الشهيد جورج طربيه (20110180) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الشيخ وليد ركان طربيه والد النقيب الشهيد جورج طربيه (20110180) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 29 / 2 / 2024 الساعة 14,30 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل .
تقبل التعازي بتاريخ 29 / 2 / 2024 قبل الدفن ولغاية موعد إقامة المأتم ، وبتاريخ 1 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه .
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Date:
الخميس, فبراير 29, 2024